En medio de las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del actual régimen cambiario, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, brindó este jueves un respaldo explícito al esquema que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario, considerado una de las voces económicas más influyentes del gobierno de Donald Trump, afirmó que “las bandas cambiarias siguen siendo adecuadas” y ratificó su confianza en la política económica argentina.

El apoyo llega acompañado de una compra de pesos y la confirmación del swap por US$20.000 millones, medidas que apuntan a fortalecer las reservas y sostener la estabilidad del sistema.

Bessent subrayó que, gracias a la disciplina fiscal, “las políticas argentinas son sólidas”, y valoró el rumbo adoptado por el equipo económico. “Estamos comprometidos a fortalecer a nuestros aliados que promueven el comercio justo y la inversión estadounidense”, señaló.

El funcionario destacó especialmente el enfoque del Gobierno argentino para alcanzar una libertad económica sostenida. En esa línea, elogió las acciones destinadas a “reducir impuestos, fomentar la inversión, generar empleo privado y consolidar vínculos con socios estratégicos”.

“A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles. El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica. Una Argentina fuerte y estable que contribuya a un hemisferio occidental próspero es de interés estratégico para Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista”, sostuvo Bessent.

El titular del Tesoro estadounidense también remarcó que Washington reforzará el apoyo a sus aliados económicos, y destacó que, bajo el liderazgo de Javier Milei, crece el interés del empresariado norteamericano por estrechar los lazos bilaterales.

Este nuevo gesto de respaldo internacional busca reforzar la confianza en la política cambiaria que Caputo y Milei defienden desde abril, sostenida por un esquema de bandas con intervenciones puntuales para evitar movimientos bruscos del dólar. Con esta declaración, el Gobierno argentino intenta despejar las expectativas de devaluación y enviar una señal de estabilidad a los mercados.