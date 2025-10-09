La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, admitió este miércoles que el nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel provocó dificultades imprevistas durante el proceso electoral.

“Cambiamos el Sistema Electoral de una manera única”, expresó en una entrevista televisiva. Sin embargo, advirtió: “Fíjate los problemas que tenemos ahora con la Boleta Única de Papel, nadie pensó que se podía bajar un candidato”.

Sus declaraciones se produjeron luego de que la Justicia Electoral rechazara el pedido del oficialismo libertario de reemplazar a José Luis Espert por el diputado del PRO, Diego Santilli, como primer candidato a diputado nacional. La decisión se dio tras la renuncia de Espert, involucrado en un escándalo con el empresario Fred Machado, acusado de mantener vínculos con el narcotráfico internacional.

Su rol como ministra de Seguridad

Bullrich, que competirá en las elecciones del 26 de octubre por una banca en el Senado, aseguró que, en caso de resultar electa, asumirá su escaño y que el Ministerio de Seguridad mantendrá la misma línea de gestión.

“Es una decisión del Presidente, pero la determinación es mantener la misma política que hemos llevado adelante. Hemos logrado muchas cosas y espero que haya continuidad, porque la gestión ha sido valorada y quien venga tiene que tener la misma dinámica que el que las hace, las paga. De ahí no nos corremos”, subrayó.

Pérdida del voto joven y diferencias de estilo

Consultada sobre la caída electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo perdió por 13 puntos, la ministra consideró necesario recuperar el apoyo de los jóvenes.

“Milei siempre tuvo una conexión especial con los jóvenes, que hace mucho que no tenía ningún político. Soy de otro estilo”, afirmó. En referencia al acto que el Presidente encabezó en el Movistar Arena, agregó: “No me veo haciendo un show de música. Lo que sí me gustó, no la parte canto, sino la profundidad de las ideas”.

En ese sentido, Bullrich marcó distancia con los formatos más performáticos de la política actual: “Mostrar mediante un método diferente una profundidad de ideas. No me subiría al escenario. Tampoco me gustaba cuando Macri bailaba porque no es mi personalidad. Soy más dura o austera”.

Apertura al diálogo con Juntos por el Cambio

Bullrich también se mostró dispuesta a recomponer la relación con los partidos que integraron Juntos por el Cambio, aunque envió un mensaje directo a Mauricio Macri. “Tiene que comportarse más como un expresidente que como el titular de un partido”, expresó.

“Hay que construir una mayoría estable. Eso se da entre aquellos que acompañaron a Milei en la segunda vuelta, eso fue Juntos por el Cambio”, sostuvo.

La ministra destacó la necesidad de “construir un país con una mirada liberal clara y pinceladas de miradas que en Juntos por el Cambio convivían”, y reiteró: “El Presidente de un partido discute cargos y él debe estar más en expresidente”.

Por último, reconoció que el Gobierno de Javier Milei debe mejorar su vínculo con otros sectores políticos. “El gran punto de cambio es que la negociación, el diálogo, tiene que ser para cambiar”, afirmó.

“Cada actor, no solo el Gobierno, debe dar un paso hacia el cambio. Tampoco se puede explicar en política que alguien se siente maltratado. Si alguien se siente maltratado es un poco ingenuo”, concluyó.