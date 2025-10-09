El presidente Javier Milei aseguró este jueves que Mendoza representa “la muestra del país que queremos para nosotros y nuestros hijos”, al participar de un encuentro con empresarios y autoridades locales en San Rafael. Durante su discurso, el mandatario destacó el desarrollo vitivinícola de la provincia como un modelo de éxito del sector privado, y advirtió que “las decisiones que se tomen en las próximas elecciones tendrán consecuencias para las generaciones futuras”.

Milei elogió el rol del empresariado mendocino y sostuvo que “Argentina solo necesita que los políticos no interfieran y dejen producir”. En ese sentido, señaló al Valle de Uco como un ejemplo de cómo la libertad económica y la iniciativa privada pueden transformar una región en un polo productivo reconocido a nivel mundial, con vinos premiados y emprendimientos turísticos de prestigio.

El jefe de Estado criticó el modelo del “Estado presente”, al que responsabilizó por los problemas económicos y la falta de prosperidad. “Si el sector privado puede convertir un páramo desolado en un paraíso de producción y trabajo, el Estado presente hace todo lo contrario”, expresó. Además, agradeció el acompañamiento del gobernador Alfredo Cornejo, quien participó del evento y destacó la importancia de mantener la cooperación entre Nación y provincia.

En otro tramo de su discurso, Milei anunció que su agenda de reformas continuará con una nueva reducción de impuestos y medidas para simplificar la creación de empleo. Afirmó que en su primer año de gestión se logró disminuir la presión fiscal en dos puntos del PBI y se eliminaron o bajaron 19 tributos, con el objetivo de impulsar la inversión privada y generar trabajo formal.

“Debemos reformar nuestro sistema tributario y laboral para que crear empleo sea más fácil. Así abriremos la economía y daremos inicio a un ciclo de reformas permanentes donde ganemos más libertad y prosperidad”, concluyó el Presidente, ante los aplausos del público y los representantes del sector productivo mendocino.