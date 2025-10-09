Provinciales > Pronóstico extendido
El Servicio Meteorológico emitió un alerta por viento Zonda para el sábado
POR REDACCIÓN
En la cuenta regresiva para el inicio del fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por la llegada de viento Zonda a la provincia de San Juan. El fenómeno se espera para la tarde del sábado, con velocidades estimadas entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.
Según el informe oficial, el área de cobertura incluye la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde el viento podría sentirse con mayor intensidad. Las autoridades advirtieron que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento de la temperatura y descenso de la humedad, por lo que se recomienda extremar precauciones durante su paso.
El Zonda suele presentarse con bruscos cambios de temperatura y polvo en suspensión, lo que puede afectar la salud de personas sensibles, especialmente con enfermedades respiratorias. Desde Protección Civil solicitaron a la comunidad evitar actividades al aire libre y mantenerse informada sobre la evolución del alerta.
En cuanto a las temperaturas del fin de semana, se espera un viernes caluroso con una máxima de 32 °C, mientras que el sábado (día en que soplará el Zonda) la temperatura alcanzará los 31 °C. El domingo llegará el viento del sur, lo que provocará un leve descenso térmico con una máxima de 26 °C.
