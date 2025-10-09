En la cuenta regresiva para el inicio del fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por la llegada de viento Zonda a la provincia de San Juan. El fenómeno se espera para la tarde del sábado, con velocidades estimadas entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

Según el informe oficial, el área de cobertura incluye la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde el viento podría sentirse con mayor intensidad. Las autoridades advirtieron que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento de la temperatura y descenso de la humedad, por lo que se recomienda extremar precauciones durante su paso.

Publicidad

El Zonda suele presentarse con bruscos cambios de temperatura y polvo en suspensión, lo que puede afectar la salud de personas sensibles, especialmente con enfermedades respiratorias. Desde Protección Civil solicitaron a la comunidad evitar actividades al aire libre y mantenerse informada sobre la evolución del alerta.

En cuanto a las temperaturas del fin de semana, se espera un viernes caluroso con una máxima de 32 °C, mientras que el sábado (día en que soplará el Zonda) la temperatura alcanzará los 31 °C. El domingo llegará el viento del sur, lo que provocará un leve descenso térmico con una máxima de 26 °C.