La Selección Argentina iniciará este viernes una nueva etapa de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuando enfrente a Venezuela en un amistoso internacional que se disputará en Miami, Estados Unidos. El encuentro está programado para las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium, escenario donde la Albiceleste conquistó la Copa América 2024 al vencer a Colombia.

El árbitro designado será el uruguayo Gustavo Tejera, en un duelo que marcará el primer compromiso de Argentina tras liderar las eliminatorias sudamericanas con 38 puntos, consolidando su condición de favorita para el próximo Mundial.

En la previa, el técnico Lionel Scaloni reconoció que analiza preservar a Lionel Messi, quien llega con una seguidilla de partidos en el Inter Miami. “La idea es no arriesgar a ningún jugador”, explicó el DT al ser consultado por la presencia del capitán, lo que abre la posibilidad de que el rosarino inicie el partido desde el banco de suplentes.

Todo indica que Scaloni apostará por un equipo alternativo, con la intención de dar minutos a jugadores con menor rodaje en el seleccionado. La estrategia busca evaluar rendimientos y definir la lista definitiva para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México dentro de ocho meses.

