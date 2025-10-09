Huarpe Deportivo > Este viernes
Argentina vs. Venezuela: a qué hora juega la Scaloneta y dónde verlo
POR REDACCIÓN
La Selección Argentina iniciará este viernes una nueva etapa de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuando enfrente a Venezuela en un amistoso internacional que se disputará en Miami, Estados Unidos. El encuentro está programado para las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium, escenario donde la Albiceleste conquistó la Copa América 2024 al vencer a Colombia.
El árbitro designado será el uruguayo Gustavo Tejera, en un duelo que marcará el primer compromiso de Argentina tras liderar las eliminatorias sudamericanas con 38 puntos, consolidando su condición de favorita para el próximo Mundial.
En la previa, el técnico Lionel Scaloni reconoció que analiza preservar a Lionel Messi, quien llega con una seguidilla de partidos en el Inter Miami. “La idea es no arriesgar a ningún jugador”, explicó el DT al ser consultado por la presencia del capitán, lo que abre la posibilidad de que el rosarino inicie el partido desde el banco de suplentes.
Todo indica que Scaloni apostará por un equipo alternativo, con la intención de dar minutos a jugadores con menor rodaje en el seleccionado. La estrategia busca evaluar rendimientos y definir la lista definitiva para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México dentro de ocho meses.
El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:
- Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
- Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
- Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que el nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel generó complicaciones. Además, criticó a la Justicia Electoral por no permitir que Diego Santilli encabezara la lista tras la renuncia de José Luis Espert.