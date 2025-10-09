Provinciales
Buscan ingeniero electromecánico para proyectos industriales en San Juan
POR REDACCIÓN
La firma Chiconi Instalaciones, dedicada al desarrollo de proyectos eléctricos e industriales, abrió una búsqueda laboral para incorporar a un ingeniero electromecánico en la provincia de San Juan. La convocatoria está orientada a profesionales con perfil técnico y experiencia en sistemas eléctricos industriales, con interés en formar parte de proyectos de gran envergadura.
Entre las principales responsabilidades del puesto se destacan:
- Relevar salas y equipos eléctricos en planta u obra.
- Actualizar diagramas unifilares y documentación de tableros.
- Elaborar informes técnicos para proyectos y auditorías.
Los postulantes deberán contar con experiencia en sistemas eléctricos industriales, intervención en media y baja tensión, y conocimientos en relevamientos de tableros, protecciones y sistemas de control.
Asimismo, la empresa especifica los requisitos técnicos y operativos para el cargo:
- Conocimientos sólidos en media y baja tensión (MT/BT), tableros y protecciones.
- Manejo de AutoCAD.
- Experiencia previa en proyectos de minería.
- Residencia en San Juan, condición necesaria para la postulación.
La propuesta laboral ofrece la posibilidad de participar en proyectos de gran escala, con un entorno de crecimiento profesional y estabilidad laboral. Además, la compañía brinda beneficios competitivos y oportunidades de desarrollo dentro de su estructura técnica.
Quienes estén interesados en postularse pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la empresa: www.chiconisrl.com.ar, ingresando a la pestaña “Contacto” dentro del apartado “Trabajá con Nosotros”.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que el nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel generó complicaciones. Además, criticó a la Justicia Electoral por no permitir que Diego Santilli encabezara la lista tras la renuncia de José Luis Espert.