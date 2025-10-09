Publicidad
Provinciales

Buscan ingeniero electromecánico para proyectos industriales en San Juan

La empresa Chiconi Instalaciones lanzó una convocatoria laboral para incorporar a un ingeniero electromecánico con experiencia en sistemas eléctricos industriales y proyectos de minería.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los postulantes deberán contar con experiencia en sistemas eléctricos industriales, intervención en media y baja tensión. Foto: Gentileza

La firma Chiconi Instalaciones, dedicada al desarrollo de proyectos eléctricos e industriales, abrió una búsqueda laboral para incorporar a un ingeniero electromecánico en la provincia de San Juan. La convocatoria está orientada a profesionales con perfil técnico y experiencia en sistemas eléctricos industriales, con interés en formar parte de proyectos de gran envergadura.

Entre las principales responsabilidades del puesto se destacan:

  • Relevar salas y equipos eléctricos en planta u obra.
  • Actualizar diagramas unifilares y documentación de tableros.
  • Elaborar informes técnicos para proyectos y auditorías.

Los postulantes deberán contar con experiencia en sistemas eléctricos industriales, intervención en media y baja tensión, y conocimientos en relevamientos de tableros, protecciones y sistemas de control.

Asimismo, la empresa especifica los requisitos técnicos y operativos para el cargo:

  • Conocimientos sólidos en media y baja tensión (MT/BT), tableros y protecciones.
  • Manejo de AutoCAD.
  • Experiencia previa en proyectos de minería.
  • Residencia en San Juan, condición necesaria para la postulación.

La propuesta laboral ofrece la posibilidad de participar en proyectos de gran escala, con un entorno de crecimiento profesional y estabilidad laboral. Además, la compañía brinda beneficios competitivos y oportunidades de desarrollo dentro de su estructura técnica.

Quienes estén interesados en postularse pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la empresa: www.chiconisrl.com.ar, ingresando a la pestaña “Contacto” dentro del apartado “Trabajá con Nosotros”.

