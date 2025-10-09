La firma Chiconi Instalaciones, dedicada al desarrollo de proyectos eléctricos e industriales, abrió una búsqueda laboral para incorporar a un ingeniero electromecánico en la provincia de San Juan. La convocatoria está orientada a profesionales con perfil técnico y experiencia en sistemas eléctricos industriales, con interés en formar parte de proyectos de gran envergadura.

Entre las principales responsabilidades del puesto se destacan:

Relevar salas y equipos eléctricos en planta u obra.

Actualizar diagramas unifilares y documentación de tableros.

Elaborar informes técnicos para proyectos y auditorías.

Los postulantes deberán contar con experiencia en sistemas eléctricos industriales, intervención en media y baja tensión, y conocimientos en relevamientos de tableros, protecciones y sistemas de control.

Asimismo, la empresa especifica los requisitos técnicos y operativos para el cargo:

Conocimientos sólidos en media y baja tensión (MT/BT), tableros y protecciones.

Manejo de AutoCAD.

Experiencia previa en proyectos de minería.

Residencia en San Juan, condición necesaria para la postulación.

La propuesta laboral ofrece la posibilidad de participar en proyectos de gran escala, con un entorno de crecimiento profesional y estabilidad laboral. Además, la compañía brinda beneficios competitivos y oportunidades de desarrollo dentro de su estructura técnica.

Quienes estén interesados en postularse pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la empresa: www.chiconisrl.com.ar, ingresando a la pestaña “Contacto” dentro del apartado “Trabajá con Nosotros”.