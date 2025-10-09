La Cámara de Diputados de San Juan aprobó una ley que establece a octubre como el Mes del Deporte Inclusivo, con el objetivo de promover, visibilizar y garantizar el derecho al acceso al deporte para todas las personas, sin distinción de edad, género, condición física, social o cultural.

La iniciativa fue presentada por el interbloque Cambia San Juan y fundamentada por el diputado Carlos Jaime Quiroga durante la Décima Sesión, presidida por el vicegobernador Fabián Martín, acompañado por los secretarios Gustavo Velert y Jorge Fernández.

Publicidad

El proyecto apunta a fomentar actividades deportivas no competitivas, que incentiven la participación de toda la comunidad, y prevé la creación de espacios de formación y capacitación sobre inclusión en el ámbito deportivo.

Según se explicó en el recinto, el deporte es una herramienta fundamental para la integración social y la promoción de valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo. Sin embargo, muchas personas todavía enfrentan barreras físicas, económicas y culturales que limitan su acceso.

Publicidad

“El objetivo es construir una sociedad más equitativa, donde el deporte esté verdaderamente al alcance de todos”, destacó Quiroga durante su exposición.

Con esta ley, San Juan busca avanzar hacia un modelo deportivo más inclusivo y participativo, en el que cada ciudadano pueda disfrutar de los beneficios de la actividad física, tanto en lo recreativo como en lo social.

Publicidad

Otras decisiones legislativas

En la misma sesión, la Legislatura aprobó además cuatro convenios provinciales. Entre ellos, uno con el INCUCAI y el Centro de Cuidados Intensivos San Juan para aumentar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante, y otro con la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA) en materia energética.

También se ratificó un convenio de colaboración tributaria entre la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la Dirección General de Rentas y el Ministerio de Economía, y se avaló la organización de la II Edición del Premio Mario Solinas a la Calidad, orientado a la industria olivícola.

Asimismo, fueron declaradas de interés la Temporada Oficial de Ciclismo de Ruta 2025-2026, las XV Jornadas Hospitalarias de Jorge Oliva y el 19º Festival de la Chica y el Tomillo 2025 en Valle Fértil.

Compromiso con la inclusión

La sanción del Mes del Deporte Inclusivo consolida el compromiso de la provincia con una política pública que garantiza igualdad de oportunidades y promueve el deporte como medio de integración.

De esta manera, San Juan reafirma que el deporte no solo es competencia, sino también un espacio de encuentro, participación y crecimiento colectivo para toda la comunidad.