Una nueva oportunidad laboral se abrió en San Juan para quienes buscan incorporarse al sector de logística. Una empresa local lanzó una convocatoria para cubrir el puesto de Auxiliar de Abastecimiento, en modalidad part-time, con el objetivo de fortalecer su equipo de trabajo.

Según informaron, la búsqueda está dirigida a personas analíticas, proactivas y con capacidad de gestión, interesadas en asumir responsabilidades clave dentro del área de Logística y Abastecimiento.

Entre las principales tareas que deberá desempeñar el nuevo colaborador se encuentran:

Coordinar la distribución y reposición diaria de mercadería.

Analizar y balancear el stock entre proveedores y sucursales.

Cargar y seguir las redistribuciones.

Participar en reuniones con los equipos de Compras y Supervisión.

Impulsar mejoras continuas dentro del área.

Analizar inventarios y proponer acciones correctivas.

Desde la compañía destacaron que se trata de una posición que requiere compromiso y capacidad para trabajar en equipo, con foco en la optimización de procesos y el cumplimiento de los objetivos de abastecimiento.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae al correo equipovallejo.rrhh@valenet.com.ar, indicando en el asunto: “Abastecimiento”.