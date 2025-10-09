Efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste recuperaron el celular robado a un periodista sanjuanino, del que no dieron a conocer su identidad, durante un hecho ocurrido en el mes de agosto en el departamento Rivadavia. El operativo fue resultado de una investigación desarrollada bajo las directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, que permitió ubicar el dispositivo tras un intenso trabajo de campo y análisis informático.

El hecho investigado tuvo lugar cuando personas desconocidas sustrajeron un teléfono Samsung A52 al damnificado. Desde entonces, los agentes iniciaron un seguimiento técnico que arrojó datos precisos sobre la posible localización del aparato. Con esa información, se solicitaron órdenes judiciales de allanamiento en dos viviendas situadas en Villa Hipódromo, Rawson.

Publicidad

Durante el procedimiento, los investigadores lograron hallar y secuestrar el celular denunciado como sustraído, cumpliendo así con el objetivo de la pesquisa. Además, en el mismo operativo los uniformados incautaron una bicicleta marca Venzo, rodado 29, que presentaba el número de serie adulterado, por lo que también fue secuestrada para su posterior peritaje.

La investigación continúa con el fin de determinar la identidad de los responsables del robo y su posible vinculación con otros hechos similares registrados en la zona.