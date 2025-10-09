Economía > Mercado Cambiario
Qué es un swap y cómo contribuirá Estados Unidos a la economía argentina
POR REDACCIÓN
El término "swap" se refiere a un acuerdo financiero que permite a dos países intercambiar moneda para fortalecer sus reservas y mejorar la estabilidad económica. En este contexto, Estados Unidos y Argentina han establecido un mecanismo de swap para facilitar el acceso a dólares y así apoyar la economía argentina.
Este tipo de acuerdo es fundamental para países que enfrentan dificultades en el acceso a divisas extranjeras, ya que les brinda una fuente adicional de liquidez. En el caso de Argentina, el swap con Estados Unidos ayudará a mitigar presiones cambiarias y a generar mayor confianza en los mercados financieros.
Al fortalecer las reservas internacionales, el acuerdo permitirá al Banco Central argentino contar con un respaldo más sólido para intervenir en el mercado cambiario cuando sea necesario. Esto puede traducirse en una reducción de la volatilidad del tipo de cambio y un mejor control de la inflación.
Además, el swap fomenta la cooperación bilateral y abre la puerta a futuras colaboraciones económicas entre ambos países, lo que podría traducirse en inversiones y un mayor flujo comercial.
