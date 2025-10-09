Javier Milei celebró la activación del SWAP con EEUU por u$s20 mil millones y destacó la gestión de Luis Caputo, a quien definió como "el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina". La medida se concretó este jueves, luego de largas negociaciones en Washington que transcurrieron bajo un hermetismo total.

Desde Mendoza, donde desarrolla una agenda de campaña junto al gobernador Alfredo Cornejo, el Presidente se refirió a Caputo y dijo: "Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! Fin". Compartió, además, una foto de ambos juntos.

En otro mensaje, el mandatario le agradeció a su par Donald Trump "por su visión y liderazgo firme". "Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", dijo.

Por su parte, el ministro Caputo le agradeció a Scott Bessent por "su apoyo inquebrantable a nuestro país". 2Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo, y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington", el titular de Hacienda.

Acto seguido, señaló que "esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado".

"Espero con entusiasmo nuestra reunión la próxima semana, en la que continuaremos trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración para lograr nuestros objetivos comunes", finalizó.