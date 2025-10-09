Una importante red de farmacias en San Juan anunció una nueva oportunidad laboral para incorporar a su equipo un encargado o encargada de inventario, dentro de su estructura administrativa y operativa. La convocatoria está orientada a personas con perfil analítico, capacidad de liderazgo y experiencia en la gestión de stock y control de mercadería.

El puesto requiere disponibilidad full time en horario de comercio, además de cumplir con varios requisitos excluyentes, entre ellos el liderazgo de equipos administrativos, el análisis y manejo de sistemas de gestión, y una marcada orientación a los resultados y la comunicación efectiva.

Si bien no es excluyente, se valorará positivamente a quienes cuenten con formación universitaria en Administración de Empresas o carreras afines, así como también experiencia previa en farmacias de al menos dos años, lo que permitirá una adaptación más rápida al entorno y a la dinámica del rubro.

Desde la firma destacaron que se ofrecen excelentes condiciones de contratación, junto con la posibilidad de hacer carrera dentro de la empresa y un buen clima laboral, enfocado en el crecimiento profesional y el trabajo en equipo.

Las personas interesadas en formar parte del proceso de selección pueden enviar su currículum vitae al correo busquedas.vetta@gmail.com, indicando en el asunto “Encargado Inventario”.