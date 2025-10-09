El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, utilizó sus redes sociales para despedirse de Miguel Ángel Russo, el reconocido entrenador que falleció este miércoles a los 69 años. Desde Estados Unidos, donde se encuentra concentrado con el plantel albiceleste para los próximos amistosos, el rosarino escribió en su cuenta de Instagram: “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”.

El mensaje del número diez se sumó a una serie de homenajes que el mundo del fútbol rindió al histórico técnico. En Miami, el plantel que conduce Lionel Scaloni detuvo el entrenamiento para formar un círculo y realizar un minuto de silencio en su memoria, gesto que fue acompañado por aplausos y muestras de respeto por parte de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, entre ellos el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Entre los futbolistas que también expresaron su dolor se destacó Leandro Paredes, quien fue dirigido por Russo en Boca Juniors. “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre Miguel”, escribió el mediocampista, acompañando su mensaje con una paloma blanca y corazones azul y oro.

Por su parte, Ángel Di María recordó al entrenador que fue clave para su regreso a Rosario Central: “Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, Miguel querido”.

El adiós a Russo fue masivo y abarcó a instituciones de todo el mundo, desde River Plate hasta Real Madrid, en reconocimiento a su trayectoria y legado humano. En tanto, Boca Juniors abrió las puertas de La Bombonera para que hinchas, futbolistas y allegados pudieran despedirlo. En un comunicado oficial, el club expresó: “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”.

Su último ayudante, Claudio Úbeda, también lo recordó con emoción: “Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias”, escribió quien lo acompañó en sus pasos por Al Nassr, Rosario Central, San Lorenzo y Boca Juniors.

A raíz de su fallecimiento, Boca postergó el partido que debía disputar el sábado ante Barracas Central, válido por la fecha 12 del Torneo Clausura. La Bombonera se convirtió en un lugar de recogimiento y homenaje para despedir a un entrenador querido, respetado y símbolo de un estilo de liderazgo basado en la humildad, la templanza y el trabajo.