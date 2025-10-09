El Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno fue escenario este jueves del homenaje a la delegación de deportistas sanjuaninos que tuvo una destacada participación en los Juegos Deportivos Evita 2025 en Mar del Plata. El gobernador Marcelo Orrego encabezó el encuentro para reconocer a los jóvenes atletas que regresaron a la provincia con un impresionante saldo de 42 medallas en su equipaje.

Acompañaron al primer mandatario provincial el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, junto a parte de su equipo. La delegación no solo estuvo integrada por los chicos, sino también por los profesores, preparadores y los padres y madres que fueron parte fundamental de la experiencia.

Durante el acto, Orrego felicitó personalmente a los jóvenes por su compromiso y por la excelente representación de San Juan en este prestigioso escenario deportivo nacional. Los chicos, que compitieron en la 77ª edición de los Juegos entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, tuvieron la oportunidad de exponer ante las autoridades cómo vivieron "tan especial vivencia", un evento que para muchos significó, además, la primera vez que vieron el mar o que viajaron fuera de la provincia.

La delegación sanjuanina estuvo compuesta por 330 atletas que compitieron en 39 disciplinas, tanto convencionales como adaptadas. La cosecha total de preseas superó la obtenida en la edición 2024, consolidando la performance de la provincia. En el medallero general, San Juan se ubicó en el 14º puesto, gracias a las 15 medallas de oro, 14 de plata y 13 de bronce que sumaron los jóvenes talentos.

Tras escuchar las experiencias de los deportistas y sus familias, el Gobernador no solo se centró en el éxito deportivo. Puso en valor el trabajo mancomunado, reconociendo el esfuerzo de los profesores y preparadores, y destacó que “el deporte fomenta disciplina, valores e inclusión”.

Asimismo, Orrego aprovechó la ocasión para anunciar y recordar un importante hito para el deporte local: en 2026, San Juan será sede de los Juegos Evita del Adulto Mayor.

Para algunos de los jóvenes presentes, esta fue la última oportunidad de participar en el certamen, tras repetir la vivencia por segunda o tercera vez. Sin embargo, el balance general es de una experiencia inolvidable que ratifica la importancia del deporte base y el rol de los Juegos Evita como herramienta de desarrollo social y deportivo a nivel nacional.