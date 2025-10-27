El reciente triunfo de Boca Juniors por 3-1 frente a Barracas Central, en el Estadio Claudio Tapia, modificó de manera significativa la Tabla Anual de la Primera División y las perspectivas de clasificación a los torneos internacionales de 2026.

Con esta victoria, el Xeneize se ubica en segundo lugar de su zona en el Torneo Clausura y, según la Tabla Anual 2025, accedería de forma directa a la Copa Libertadores 2026. Además, los resultados actualizan el cuadro de octavos de final del torneo local, donde por ahora se jugará un clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo. La fase regular concluirá en tres jornadas, incluyendo el Superclásico del 9 de noviembre.

En la definición del certamen, se consideran tres tablas: promedios, anual y posiciones del torneo en curso. Estas determinarán tanto uno de los descensos a la Primera Nacional, como la distribución de nueve cupos entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Por el momento, Platense es el único equipo con acceso asegurado a la Libertadores tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025. A los campeones del Clausura y de la Copa Argentina, con Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia como finalistas, se sumarán los tres mejores de la Tabla Anual, actualmente Rosario Central (62), Boca Juniors (53) y River Plate (52).

Los seis equipos siguientes clasificarían a la Copa Sudamericana 2026: Argentinos Juniors (51), Deportivo Riestra (51), Racing, Lanús y San Lorenzo (46 cada uno) y Tigre (45). La distribución podría modificarse si alguno de estos clubes obtiene un título que le otorgue acceso directo a la Libertadores, liberando su cupo en la tabla.

Cruces de octavos de final (provisionales):

Central Córdoba (SDE) vs Atlético Tucumán

Estudiantes vs San Martín de San Juan

Boca Juniors vs San Lorenzo

Unión vs River Plate

Vélez vs Defensa y Justicia

Deportivo Riestra vs Tigre

Lanús vs Argentinos Juniors

Rosario Central vs Belgrano

El triunfo de Boca consolidó su posición en la tabla, asegura participación internacional y anticipa enfrentamientos claves en la recta final del torneo local.