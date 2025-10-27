Un micro que trasladaba simpatizantes del Flamengo de Brasil rumbo a Buenos Aires volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, a la altura de Barra Mansa, en el Estado de Río de Janeiro, según confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, 16 personas resultaron heridas, entre ellas tres de gravedad, aunque no se registraron víctimas fatales. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona por los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.

El micro siniestrado formaba parte de una caravana de cinco vehículos que había salido desde la ciudad de Río de Janeiro con destino a Buenos Aires. Los hinchas se dirigían a presenciar el partido de revancha por la semifinal de la Copa Libertadores, que se disputará el miércoles a las 21:30 en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, donde Flamengo enfrentará a Racing Club.

En el operativo intervinieron bomberos, equipos de rescate del Centro de Control Operacional y efectivos de la Policía Federal de Carreteras, quienes trabajaron durante varias horas para asistir a las víctimas y restablecer la circulación en la vía.

Las causas del accidente todavía se investigan, aunque las primeras versiones apuntan a una pérdida de control del conductor en una zona de curvas, lo que provocó el vuelco del vehículo.