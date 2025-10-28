La designación de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad se consolida como el reemplazo más firme tras la confirmación de que Patricia Bullrich asumirá su banca en el Senado de la Nación el 10 de diciembre, tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Este cambio se produce en un contexto de especulación sobre la reconfiguración del gabinete de Javier Milei, y busca garantizar la continuidad en la cartera estratégica de Seguridad.

Monteoliva, nacida el 30 de agosto de 1970 en Córdoba, ocupa actualmente la Secretaría de Seguridad de la Nación, dependiente de la cartera que dirige Bullrich. Su perfil combina experiencia en gestión pública, consultoría internacional y ámbito académico, posicionándola como una de las figuras de mayor conocimiento técnico sobre seguridad y crimen organizado en la administración libertaria.

En la gestión pública en Córdoba, Monteoliva se desempeñó como Directora de Planificación y Capacitación del Ministerio de Seguridad provincial y Directora del Observatorio del Delito y la Violencia, desarrollando políticas de prevención del delito y coordinación de fuerzas de seguridad.

Su trayectoria incluye además consultoría internacional en seguridad pública, con trabajos en Honduras y El Salvador, colaborando en el diseño de políticas de combate al crimen organizado. Ha sido vinculada al general colombiano Óscar Naranjo, referente en estrategias de seguridad regional.

En el ámbito académico, Monteoliva ha tenido un rol destacado en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, donde dirigió la Especialización en Gobierno Municipal y el Centro de Estudios de Gobernabilidad Local, aportando al estudio de la gobernabilidad y políticas de seguridad.

La ministra Bullrich destacó su “probada experiencia y conocimiento de los fenómenos criminales transnacionales” al referirse a Monteoliva como su sucesora, resaltando que su designación asegura continuidad en la política de seguridad del Gobierno y en la implementación de medidas estratégicas frente al crimen organizado.