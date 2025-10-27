Una nueva oportunidad laboral se abrió en la provincia de San Juan. Una firma del sector agrícola lanzó una búsqueda para cubrir el puesto de Encargado General de Finca, con base en la zona de Ullum, orientada a personas con experiencia en la gestión integral de establecimientos rurales.

Entre las principales responsabilidades del puesto se destacan el control y coordinación del personal, la supervisión general de las fincas, la compra y traslado de insumos, y el mantenimiento de maquinarias agrícolas. El rol implica una participación activa en la planificación y ejecución de las tareas diarias de campo, garantizando la eficiencia operativa y el cumplimiento de los estándares de producción.

Los requisitos para aplicar incluyen:

Experiencia comprobable en manejo y administración de fincas.

Conocimientos sólidos en maquinaria e insumos agrícolas.

Disponibilidad full time y modalidad presencial.

La empresa busca un perfil con capacidad de liderazgo, organización y compromiso con la producción sostenible. Quienes estén interesados en postularse deben enviar su currículum vitae con el asunto “ENCARGADO FINCA” al correo electrónico busqueda.lab25@gmail.com.