Las elecciones legislativas dejaron un mapa político inesperado en la provincia, con varios resultados que sorprendieron incluso dentro de los espacios más consolidados. En departamentos donde históricamente ciertas fuerzas políticas mantenían su hegemonía, se produjeron giros significativos. En ese contexto, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, candidata por el frente Fuerza San Juan, puso en duda el resultado oficial difundido en su departamento.

La mandataria aseguró que existe un error en el conteo de votos que alteró la cifra final y que, una vez corregido, su espacio se imponondría en las urnas.“Hemos ganado. Además, ya encontramos el error. Hay un certificado del Correo que no contabiliza los votos nuestros en una mesa, contabiliza los votos de los otros frentes, pero no los nuestros. Con esos votos estamos ganando”, explicó Rosas en diálogo con el programa Demasiada Información, por Radio Light.

Según detalló, la irregularidad se habría producido en la mesa 1673, donde los sufragios correspondientes a Fuerza San Juan no fueron correctamente incorporados al acta general. “Ha sido una elección apretada, por supuesto, pero estamos ganando en el departamento contra todo y contra todos”, añadió.

Telegrama de votación en Caucete by Diario Huarpe

El escenario electoral de Caucete fue particularmente ajustado y reflejó una competencia voto a voto entre los principales frentes. Sin embargo, la intendenta sostiene que el escrutinio definitivo confirmará el triunfo de su lista y que la diferencia observada en el conteo provisorio responde a un error administrativo.

Más allá del resultado puntual en su departamento, Rosas también aprovechó para reflexionar sobre el desempeño general del Partido Justicialista en la provincia. Consideró que el trabajo territorial de los intendentes fue clave para sostener los distritos en un contexto adverso, y destacó la capacidad de reorganización que mostró el espacio.

“El camino es este. Trabajar junto a la fuerza territorial de los intendentes. Todos han hecho un enorme esfuerzo en una elección muy difícil, sin ser gobierno y con todo en contra”, sostuvo.

La jefa comunal interpretó los resultados como una señal política hacia el Gobierno provincial y nacional, al que señaló por las medidas de ajuste. “Los sanjuaninos no están de acuerdo con el ajuste ni con la postura del gobierno provincial frente a ese ajuste. Eso marca un rumbo que debemos seguir recorriendo”, afirmó.

Consultada sobre el futuro del peronismo sanjuanino, Rosas insistió en la necesidad de mantener la unidad del espacio como base para construir alternativas sólidas hacia los próximos desafíos electorales. “Prefiero pensar en este camino de unidad que venimos transitando. Una lista única permitió ordenar al peronismo y hay que seguir en esa línea”, remarcó.

Rosas defendió el trabajo de su gestión y el respaldo obtenido en las urnas, aun en un contexto complejo para el oficialismo local. “La gente eligió a Cristian, eligió la lista de Fuerza San Juan, frente a las opciones que se han presentado. No es un desacierto del peronismo. Nosotros en este contexto hemos resultado primero y me parece que eso es lo que hay que poner en valor”, concluyó.