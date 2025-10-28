Un violento episodio se registró este jueves por la tarde en el departamento Rawson, donde un hombre fue detenido luego de amenazar a su vecina e intentar ingresar a su vivienda. Durante el procedimiento, el sujeto también agredió a un efectivo policial.

El hecho ocurrió cerca de las 14:15 en el Lote Hogar N°17. Personal policial de la Subcomisaría Buenaventura Luna, con asiento en el departamento Pocito Oeste, al lugar fue comisionado por el Cisem 911 tras un llamado de una mujer identificada como Myriam Daniela Costa, de 41 años, quien denunció que su vecino, Raúl Antonio Videla, de 38 años, la había amenazado e intentó irrumpir en su domicilio.

Los uniformados llegaron rápidamente al lugar y realizaron recorridas por la zona hasta dar con el acusado. Al intentar ser identificado, Videla se tornó violento, insultó a los efectivos y agredió físicamente al agente Tapia, quien resultó con lesiones leves producto del ataque.

Finalmente, el sujeto fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó detenido. Intervino el fiscal de Flagrancia, doctor Montaño, junto con la fiscal de turno, doctora Virginia Branca, quienes dispusieron el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por los delitos de amenazas y atentado y resistencia a la autoridad.

El caso se encuentra bajo investigación, mientras que la víctima fue contenida y asistida por personal policial.