La Policía Ciclística rescató al hombre desaparecido en Rawson

Efectivos de la Unidad Ciclística de la Policía de San Juan rescataron a un hombre de 50 años identificado como Raúl Ceferino Araya Arce, quien había sido reportado como desaparecido desde el jueves 23 de octubre de 2025.

El operativo se concretó en la calle Ricardo Rojas 215, en el barrio Villa San Martín, departamento Rawson, donde el hombre fue localizado tras varios días de búsqueda.

Según informaron fuentes policiales, Araya se encontraba en buen estado de salud al momento del hallazgo y fue atendido por personal médico del Servicio de Emergencias 107, que realizó una evaluación general en el lugar. Posteriormente, fue trasladado nuevamente a su domicilio por personal de búsqueda y rescate.

El procedimiento fue coordinado por agentes de la Unidad Ciclística, con la colaboración del personal de salud y del equipo de búsqueda y rescate, quienes desplegaron un rápido operativo una vez recibida la alerta por la desaparición.

Gracias a la labor conjunta, el hombre pudo ser hallado sano y salvo, culminando así la búsqueda iniciada días atrás en la zona sur del Gran San Juan.