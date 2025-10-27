Pasadas las 23 del domingo, el gobernador Axel Kicillof subió al escenario del búnker de Fuerza Patria para reconocer la derrota “por un resultado muy ajustado” frente a La Libertad Avanza. A su lado, el diputado nacional Máximo Kirchner acompañaba el discurso con gestos visibles de fastidio que no pasaron desapercibidos en la transmisión oficial.

El legislador, referente de La Cámpora, se mostró incómodo durante varios pasajes del discurso del gobernador, especialmente cuando Kicillof destacaba el trabajo territorial de los intendentes y, luego, al cierre del acto, cuando el mandatario agradeció a la militancia.

En simultáneo, otra dirigente cercana a Kirchner, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, publicó un mensaje en sus redes en el que apuntó directamente contra la estrategia de desdoblar las elecciones bonaerenses. “Cristina Kirchner tenía razón, no importa cuándo leas esto”, escribió, en referencia a la postura que la expresidenta mantuvo desde el inicio del proceso electoral.

La interna peronista se reavivó tras el resultado adverso. Algunos dirigentes cuestionaron el nivel de movilización territorial en comparación con los comicios provinciales del 7 de septiembre. “Hay intendentes que han trabajado mucho y otros que no tanto”, señaló la diputada nacional electa Teresa García.

Desde otro sector, el intendente de Ensenada, Mario Secco, salió al cruce de esas críticas. “Es una barbaridad decir que los intendentes nos borramos”, expresó en diálogo con Radio 10. El jefe comunal defendió el trabajo territorial y cuestionó la búsqueda de responsables dentro del peronismo. “A veces, cuando hay que buscar un chivo expiatorio, quieren agarrar a los intendentes”, sostuvo.

Kicillof, en su mensaje, llamó a “redoblar los esfuerzos” y destacó que el peronismo tiene ahora “una responsabilidad mayor” para “construir una alternativa hacia 2027”. El mandatario estuvo acompañado por los principales referentes de Fuerza Patria: Sergio Massa, Máximo Kirchner, Verónica Magario, Alexis Guerrera, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Juan Grabois, Jimena López y Jorge Taiana.

El excanciller Jorge Taiana, primer candidato a diputado, no habló durante la noche. Su última declaración pública había sido antes de conocerse los resultados, cuando publicó una foto junto a Cristina Kirchner y pidió que “las próximas elecciones la encuentren libre y sin proscripciones”.

El gesto adusto de Máximo Kirchner en el escenario y las declaraciones de referentes camporistas dejaron en evidencia el clima de tensión dentro del oficialismo bonaerense, que ahora deberá discutir su estrategia política para los próximos años.