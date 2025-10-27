Pablo Quirno prestará juramento este martes a las 17 horas en el Salón Blanco de la Casa Rosada para asumir como nuevo canciller de la Nación, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia la semana pasada, pocos días antes de las elecciones legislativas.

Fuentes oficiales confirmaron la ceremonia que contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien continúa realizando cambios en su gabinete tras la contundente victoria electoral frente al peronismo y los gobernadores de Provincias Unidas.

Quirno, exsecretario de Finanzas y estrecho colaborador del ministro de Economía Luis Caputo, ya había sido anunciado formalmente por Milei como sucesor de Werthein. Su designación se dio en medio de tensiones internas, incluyendo una disputa con el asesor Santiago Caputo, que derivó en la salida de Werthein.

En sus primeras declaraciones tras votar el último domingo, Quirno afirmó: “Me toca ahora, con mi nuevo rol, finalizar con las negociaciones con Estados Unidos. Puede haber novedades comerciales esta semana”. Esto anticipa un enfoque diplomático activo en la agenda internacional del nuevo gobierno.

El juramento de Quirno se da en un momento clave para el Ejecutivo nacional, que mantiene reuniones en Balcarce 50 para definir más cambios y definir el futuro del equipo de gobierno conocido como el Triángulo de Hierro, integrado por Milei, Caputo y otros referentes clave.