La Caja de Acción Social de San Juan confirmó que tres apostadores de la provincia resultaron ganadores en los sorteos nacionales del Brinco Junior y el Quini 6, sumando entre todos más de 20 millones de pesos en premios.

Dos de los afortunados obtuvieron $1.067.803 cada uno tras acertar cinco números en el Brinco Junior. Según detalló el organismo provincial, una de las jugadas se realizó en Rawson, con los números 05-11-17-27-31, mientras que las otras dos fueron en Capital, con las combinaciones 09-11-17-27-31 y 05-09-11-17-27, respectivamente.

El tercer ganador apostó en el departamento Rivadavia y se alzó con $17.729.651 en el Quini 6, tras acertar los cinco números de la categoría “Siempre Sale”, convirtiéndose en el mayor premio de la semana en la provincia.

Desde la Caja de Acción Social recordaron que los premios prescriben el 10 de noviembre, fecha límite para que los ganadores se presenten a cobrarlos. Los apostadores deberán hacerlo con su DNI y el comprobante original de la jugada.

La entidad provincial destacó además que, en lo que va del año, San Juan acumula más de una decena de ganadores en juegos nacionales, un dato que refuerza la creciente participación local en los sorteos de azar.