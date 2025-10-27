Este lunes 27 de octubre al mediodía, una ola de robos mantiene en vilo a los vecinos del barrio Cerro Grande, en el departamento Pocito. Desconocidos sustrajeron los caños de cobre de los gabinetes de gas domiciliarios, dejando sin suministro a varias familias y generando preocupación ante la posibilidad de nuevos hechos.

Uno de los damnificados, Juan Salazar, relató a DIARIO HUARPE que fue víctima del robo y mostró imágenes del gabinete de gas con la puerta forzada y el conducto de cobre arrancado. “Nos quedamos sin gas, y recomponer lo que se llevaron es carísimo. Además, no sabemos si mañana volverán a robarlo”, lamentó el vecino.

Salazar aseguró que al menos cuatro viviendas del barrio fueron afectadas el mismo día. Tras comunicarse con Ecogas para realizar el reclamo, los damnificados recibieron una respuesta desalentadora: “No es la primera vez que pasa”, les informaron desde la empresa, señalando que en reiteradas ocasiones debieron reponer instalaciones similares en la zona.

Según los vecinos, la reposición del componente robado (que incluye el caño y la conexión al medidor) no corre por cuenta de la empresa, sino que debe ser abonada por el usuario, con un costo estimado en $62.000. “Es una suma alta y nadie nos garantiza que no vuelva a ocurrir”, agregó Salazar.

Mientras tanto, los vecinos del Cerro Grande permanecen sin servicio de gas y con temor a nuevos ataques, en una zona donde los robos de estos metales se repiten y las respuestas siguen siendo escasas.