En los últimos meses, Pampita se encontró nuevamente en el centro de la escena mediática a raíz de un rumor que la vinculaba sentimentalmente con el futbolista Enzo Fernández. La especulación surgió después de que la modelo publicara imágenes desde Londres, ciudad donde reside el Campeón del Mundo, y rápidamente se viralizó en TikTok. Este rumor no solo generó repercusión mediática, sino que también alcanzó el entorno familiar.

La modelo relató en el programa Sería increíble (OLGA) que el rumor tomó tal magnitud que su propio hijo, Beltrán, la confrontó. Beltrán le preguntó: "‘Mamá, ¿vos estás saliendo con Enzo Fernández?’". Fue en ese momento que Pampita se dio cuenta de la seriedad de la situación, especialmente porque a su hijo "se lo habían dicho en el colegio". La modelo le aseguró a su hijo que la versión era falsa, añadiendo que el futbolista "podría ser mi hijo".

Publicidad

Lejos de dejar que la historia se agravara, Pampita decidió intervenir directamente. Tomó la decisión de contactarse con Valentina Cervantes (Valu), quien en ese momento era la expareja y madre de los hijos de Enzo Fernández.

Pampita explicó que su actitud, a la que llamó "SORORIDAD", se basa en una convicción de años: "Siempre aclaro con las mujeres". La modelo le comunicó a Valu que no conocía a Enzo, y que su presencia en el partido se debía a que su novio, Martín Pepa, la había invitado y comprado la entrada.

Publicidad

Para evitar cualquier duda y "deshacerme rápido del quilombo", la modelo optó por mostrar pruebas concretas. Le envió a Valu Cervantes "las fotos con mi novio re reciente" —una relación que databa de apenas una semana—, demostrando que su asistencia a Londres tenía un contexto completamente diferente. Pampita, que usualmente evita publicar detalles, se apoyó en los screenshots y fotos como método de aclaración.

La reacción de Valentina fue positiva y tranquila, según el relato de la modelo: "Valu, un amor, me dijo que estaba todo bien". Tiempo después, Enzo Fernández y Valu Cervantes se reconciliaron. Pampita confesó que ese desenlace reafirmó su decisión de haber aclarado el tema a tiempo, asegurando que si no lo hubiera hecho, "capaz le quedaba la duda". Este gesto mostró una forma diferente de manejar los conflictos en la exposición pública, basada en la transparencia y el diálogo directo.