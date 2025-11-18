La nueva audiencia de conciliación entre Luciana Salazar y Martín Redrado culminó nuevamente sin acuerdo, intensificando la "guerra judicial". Al salir de la reunión, Salazar relató ante el programa LAM la preocupación principal que la aqueja: el impacto emocional del conflicto en su hija.

La mediática explicó que Matilda, quien pronto cumplirá ocho años, conoce solamente lo que puede comprender a su edad sobre la disputa. Sin embargo, la menor ya está formulando comentarios que reflejan tanto su confusión como su deseo de resolver el distanciamiento.

Publicidad

Según el testimonio de su madre, Matilda habría pronunciado una frase "estremecedora" que condensa su percepción del vínculo con Redrado: "‘yo iba a tener un papá’". Esta expresión evidencia que la niña percibe la distancia respecto al lugar que el economista ocupó durante sus primeros años.

Salazar también contó que Matilda llegó a aconsejarle cómo terminar la disputa legal. La niña le habría preguntado si tenía el contacto de Martín para que ella le escriba, "le diga que me pida perdón y así se soluciona todo". La menor entiende que una disculpa podría reparar la situación quebrada, aunque esta perspectiva choca con la postura de Luciana: "Nunca lo voy a poder perdonar, Matilda no sé".

Publicidad

Del lado de Redrado, lo único que trascendió fue que se fijó "una nueva audiencia de conciliación en un mes", y su abogada, Mariana Gallego, reiteró que rige confidencialidad sobre lo tratado. Salazar, por su parte, comentó que no llegó a cruzarse con Redrado en la audiencia, aunque su abogado le comentó que el economista "Parece que me quería ver".