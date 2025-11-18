El casamiento de Coco Sily y Chimi Meza, celebrado el pasado fin de semana, se vio envuelto en controversia luego de que trascendiera una versión que indicaba que Mariano Iúdica y su esposa habían protagonizado un escándalo. Esta historia, que cobró fuerza especialmente luego de que Laura Ubfal asegurara que hubo tensión en la fiesta, sugería que la presencia del conductor había obligado a reorganizar las mesas, ya que supuestamente nadie quería compartir espacio con él. Aún disfrutando de su reciente matrimonio, Sily decidió ofrecer su versión de los hechos en su ciclo radial #CódigoSily.

Coco Sily desmintió la información de Laura Ubfal, asegurando que la celebración transcurrió de la mejor manera. El conductor expresó su malestar, señalando: "No tengo nada en contra de Laura Ubfal, pero este tipo de mentiras no me gustan porque hablan de gente amiga".

Sily abordó el punto clave que alimentó la polémica: la supuesta reorganización de las mesas. Aunque no mencionó directamente un cambio de ubicación, sí aclaró la situación en torno al conocido distanciamiento entre Mariano Iúdica y Carla Conte. Sily destacó que ambos invitados tuvieron una "actitud tan adulta y hermosa", y que su presencia no generó conflictos ni modificaciones en la fiesta. Para reforzar su defensa, Coco recordó una conversación con Conte, quien le dijo: "Coquito, yo puedo tener un distanciamiento o lo que sea, pero es tu casamiento, amigo. ¿Cómo voy a generar algo?". Según el testimonio de Sily, la actriz priorizó el evento por encima de cualquier diferencia personal, remarcando que Mariano tuvo exactamente la misma predisposición. "Eso es la amistad", subrayó Sily.

Finalmente, el conductor aclaró el origen de la tardanza de Mariano Iúdica, un detalle que intensificó las especulaciones. Sily relató que es verdad que Mariano llegó un poquito tarde. Sin embargo, explicó que la demora se debió a cuestiones externas: primero, un accidente en la autopista, y luego, una fuerte tormenta que lo obligó a detenerse un rato bajo un puente. Con estas declaraciones, Sily buscó desmontar la versión que circuló, defendiendo a sus amigos y evitando que se siga construyendo un relato que, asegura, no tiene sustento en lo ocurrido esa noche.