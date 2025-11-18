Benjamín Vicuña calificó de "patético" el escándalo con la China Suárez y El Trece

La polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez escala sin control después de que la actriz reiterara supuestas situaciones que habrían provocado la ruptura de su relación con el actor durante entrevistas con Mario Pergolini y Moria Casán. El actor chileno ha manifestado su hartazgo ante el escándalo y las constantes repercusiones que generan las declaraciones de Suárez, llegando a expresar que "es un montón ya".

Vicuña insistió en que no comprende la situación, calificándola de "muy triste". Él no entiende por qué la actriz sigue hablando de su intimidad, destacando que compartieron seis años de pareja, mucho amor y tienen "dos hijos hermosos". El chileno manifestó que no entiende "porqué tiene que estar hablando de esto y por qué del otro lado se insiste en lo mismo".

Respecto a la declaración de su ex sobre haberse sentido "encerrada" en su relación, Vicuña comentó que si eso fue cierto, le da "mucha pena" y lo siente muchísimo, imaginando que ninguno de los dos se dio cuenta en ese momento, y agregó que es "super triste, como cualquier separación". El actor mostró su agotamiento y la falta de deseo de dar detalles, señalando que le da "mucho pudor, sobre todo por mis hijos".

El intérprete afirmó que le parece "muy raro, muy patético, tener que dar yo explicaciones cuando las debería dar otra persona". Agregó que él buscó que esta situación cesara, intentó ser conciliador y ha tratado de "cerrar el capítulo por el bien de todos". El actor, quien actualmente está trabajando con El Trece como conductor del programa The Balls que se verá en enero de 2026, manifestó su tristeza y su incomprensión de que dichas entrevistas a la China Suárez se hicieran con "mucha difusión" en ese canal.

Vicuña reconoció que posee la posibilidad de llenar de cautelares (medidas legales) para detener las conversaciones, pero ha optado por no hacerlo, pensando en "la buena fe de las personas y en el criterio". Finalmente, dejó clara su postura sobre un tema que considera límite: "Estoy hasta acá de que se hable de mis hijos". Él concluyó que no hay "mucha más vuelta que darle" y que esta situación de pareja que decidió separarse no debería implicar que "nadie mato a nadie".