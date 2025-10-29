Carlos Baute, además de ser una figura pública, es esposo y padre, un rol al que le dedica tiempo y cariño. En el contexto de una entrevista para el streaming Básico con Maite Peñañori en Miami, el músico detalló el particular método de crianza que decidió aplicar en su hogar.

Baute confesó que, si bien no tenía conocimiento previo de psiquiatría o psicología, decidió consultar a una "persona muy maravillosa" en el colegio de sus hijos sobre el impacto de la tecnología. La consulta fue específica: "¿Es verdad esto del celular? ¿Es verdad que no se les desarrolla la corteza prefrontal?". La respuesta fue afirmativa, y la persona le aseguró que el mundo digital es una "bestialidad".

A raíz de esta información, el artista y su pareja decidieron ser de los que prohíben las tablets a sus hijos. Baute explicó que habían regalado las tablets porque se las pidieron en el colegio, pero actualmente ya no se usan allí.

El cantante profundizó en las consecuencias de la exposición temprana a estos dispositivos: “Si es verdad que cuando sos muy pequeño esa parte que se llama el hipotálamo, donde se desarrolla la creatividad, no se les desarrolla”.

Carlos Baute también reconoció que, en el pasado, él era quien dejaba los iPads a sus hijos cuando estaban en restaurantes para así poder charlar tranquilamente con sus amigos. Sin embargo, esta práctica se acabó. El cantante comentó: “dije no, se acabó”. Ahora, en lugar de dispositivos, lleva una mochila con "libritos, para color, juegos".

Finalmente, Baute reveló que existe un acuerdo con el resto de los padres en el grupo de chat para mantener a raya la tecnología: "En el chat de padres dijimos ‘el primero que compra un teléfono a su hijo se lo compra a todos’”. Si bien es integrante de dicho chat de papás, Baute mencionó que lo utilizan más bien para ver si juegan al pádel, y no para los avisos rutinarios como el del uniforme.