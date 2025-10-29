Luego de varios días de incertidumbre para sus seguidores, Tamara Báez utilizó su comunidad digital para contar el motivo de su internación en una clínica y la cirugía a la que se sometió. La influencer confirmó que se realizó un levantamiento de glúteos brasileño (BBL), un procedimiento de cirugía estética.

En sus publicaciones, Báez se refirió al procedimiento como “bury”. Describió la intervención de manera coloquial al anunciar: “Me puse bury, me saqué un poco de allá y de acá”.

El BBL (Brazilian Butt Lift) es una técnica quirúrgica que combina la liposucción con la transferencia de grasa. Los médicos extraen la grasa de zonas como los muslos o el abdomen para luego inyectarla en los glúteos, buscando así una silueta más curvilínea y glúteos con mayor volumen y firmeza.

La influencer compartió imágenes inéditas de su recuperación, mostrando el proceso con franqueza. Tamara transmitió tranquilidad a sus seguidores al asegurar: “Por suerte salió todo bien”.

Sin embargo, también detalló las molestias post-operatorias. “No siento dolor pero lo que me molesta la faja, Dios”, comentó mientras mostraba la prenda de compresión que debe usar tras la operación.

Báez documentó su estadía en la clínica durante el fin de semana. Compartió una foto junto a su pareja, Thiago Martínez, y su hija, Jamaica, junto a la frase “Domingo de tuneada”. Tras recibir el alta el lunes por la noche, mostró escenas cotidianas de su regreso a casa, incluyendo el momento en que su novio le lavaba el cabello.