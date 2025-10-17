El avance judicial por el crimen de Emir Barboza, el niño de siete años asesinado en el barrio Valle Grande, sumó un nuevo capítulo este viernes 17 de octubre de 2025, con la audiencia de formalización. A pesar del pedido del fiscal Iván Grassi, la jueza Mabel Moya resolvió otorgar menos de la mitad de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía a los detenidos en la causa.

Los detenidos que fueron imputados este viernes son: Cristian Daniel Guajardo, Alan Juan Bazán, Gonzalo José David Santander, Dante Emanuel Carrizo, Hernán Ariel Carrizo, y Jonathan Javier Carrizo.

Durante la audiencia, el coordinador de la UFI Delitos Especiales había solicitado dos años de investigación penal preparatoria y dos años de prisión preventiva, argumentando la complejidad del caso, la cantidad de imputados y las numerosas pruebas periciales que aún deben realizarse.

Sin embargo, la magistrada no coincidió con la postura del Ministerio Público Fiscal y consideró que el tiempo requerido por la fiscalía era excesivo. En su resolución, dispuso un año de investigación penal preparatoria y seis meses de prisión preventiva, ordenando además que todos los acusados sean alojados en el Penal de Chimbas.

Los abogados defensores, entre ellos Jorge Antonio Olivera Legleu, no se opusieron a la formalización de la causa, pero sí cuestionaron el plazo solicitado por el fiscal Grassi. “Lo más razonable sería un año de investigación, y si luego la fiscalía considera necesario extenderlo, puede pedir una prórroga”, sostuvo el letrado.

Además, varios defensores solicitaron que sus clientes accedieran a prisión domiciliaria debido a que son padres y sostén de familia, aunque ese pedido fue rechazado por la jueza.

Con esta decisión, la causa por el crimen de Emir Barboza continúa su curso con un esquema procesal más acotado al propuesto por la fiscalía, en un expediente que sigue generando conmoción en la provincia por la brutalidad del hecho y la cantidad de detenidos involucrados. Ahora son ocho: siete adultos y un menor. Este viernes se entregó la única persona que estaba prófuga.