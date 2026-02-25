Una escena registrada en la ciudad balnearia de Monte Hermoso, en Buenos Aires, generó un fuerte repudio en redes sociales. Una pareja fue filmada cuando sacó a un pingüino del mar para fotografiarse con el animal, que intentaba regresar desesperadamente al agua.

El video, que se viralizó rápidamente en X y otras plataformas, muestra cómo el ave es interceptada mientras nadaba mar adentro. En las imágenes se observa al hombre sujetando al pingüino pese a la resistencia del ejemplar, que se movía visiblemente desorientado.

A su alrededor, varios curiosos formaron un semicírculo y registraron la escena con sus celulares, sin intervenir para frenar la situación.

El momento que generó indignación

Según informaron medios locales, la pareja se encontraba nadando cuando decidió acercarse al animal y retirarlo del agua. El objetivo era claro: sacarse una foto con él en la orilla.

Durante varios segundos, el pingüino intentó zafarse para volver al mar. Finalmente, gracias al impulso de las olas, logró regresar al agua y alejarse de la costa.

El episodio despertó una ola de críticas y mensajes de repudio por el maltrato hacia la fauna silvestre. Especialistas recuerdan que los animales marinos no deben ser tocados ni manipulados, ya que cualquier intervención humana puede causarles estrés, lesiones o alterar su comportamiento natural.

El caso volvió a poner en debate la necesidad de concientizar sobre el respeto a la vida silvestre, especialmente en zonas turísticas donde este tipo de encuentros son cada vez más frecuentes.