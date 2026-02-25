"En un solo pago": la condición que piden los damnificados de Branka Motors

La expectativa y la incertidumbre se apoderaron este martes de los damnificados por la presunta estafa de Branka Motors, quienes se congregaron en la puerta de Tribunales para seguir de cerca el desarrollo del proceso judicial y definir su postura frente a la oferta económica presentada por la empresa. Mientras los responsables de la firma propusieron un resarcimiento de 420 millones de pesos para los 287 denunciantes, las víctimas dejaron clara su condición para aceptar el acuerdo: el pago total y en un solo desembolso, o en cuotas pero con el monto actualizado de los rodados.

La voz de los damnificados

Emanuel Bravo, delegado de un grupo de 70 víctimas, fue el encargado de expresar en la puerta de Tribunales el sentir de quienes perdieron su dinero en la operación fallida. "Yo entregué dos millones de pesos de contado. Ahora la moto está en tres millones, acepto si quieren hacerlo en cuotas, pero con valor actualizado. Si es de contado acepto los dos millones", explicó Bravo a 0264 Noticias, graficando la disyuntiva que enfrentan los afectados entre recuperar lo invertido o reclamar el valor real que hoy tienen los vehículos que nunca llegaron a recibir.

Publicidad

El delegado mostró su interés en alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, aunque no ocultó su preocupación por la falta de comunicación que están atravesando. "Nosotros queremos llegar a un acuerdo favorable. Es entendible la situación. La gente trabajadora puso la plata. No tenemos nada sólido. Nadie nos comunica nada", manifestó con visible malestar, reflejando la incertidumbre que reina entre las víctimas.

Bravo también puso de relieve la disparidad en los montos reclamados, lo que complejiza cualquier negociación. "En el grupo que somos 70 personas, yo soy el delegado. Tengo una compañera que pagó 5 millones y medio. Es una falta de respeto", expresó, dejando entrever la dificultad de arribar a una solución uniforme que contemple las diferentes realidades de cada damnificado.

Publicidad

La oferta de la empresa

Los responsables de Branka Motors, los hermanos Alexis y Jonathan Marco junto a Facundo Banega, presentaron formalmente ante la justicia una propuesta económica de $420 millones destinada a resarcir a los 287 denunciantes que integran la causa por presuntas irregularidades en la venta de motocicletas. La oferta fue elevada al fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, por los abogados defensores de los señalados como responsables de la firma.

El planteo apunta a alcanzar un acuerdo de reparación integral, un mecanismo previsto en el código procesal como alternativa al proceso penal. Esta figura implica una conciliación entre las partes involucradas y, de concretarse, podría derivar en la suspensión de la acción judicial contra los imputados.

Publicidad

Los pasos a seguir

Para que la propuesta prospere, deberán cumplirse varios requisitos fundamentales. En primer lugar, será determinante la evaluación que realice la fiscalía sobre la razonabilidad y legalidad del ofrecimiento. Además, se requerirá la aceptación expresa de los damnificados, quienes deberán manifestar su conformidad con las condiciones planteadas. La postura de los abogados querellantes también jugará un papel clave en la negociación, así como las condiciones y la forma de pago finalmente acordadas.

Mientras tanto, los damnificados permanecen a la expectativa, esperando que las autoridades judiciales y los representantes de la empresa les brinden respuestas concretas que les permitan recuperar el dinero que invirtieron con la ilusión de adquirir una motocicleta y que, hasta el momento, solo les ha generado incertidumbre y preocupación.