La Justicia Federal resolvió rechazar los intentos planteados por varias defensas de apartar a los jueces que componen el tribunal que entiende en la causa conocida como “Causa Cuadernos”, un expediente de alto impacto mediático y judicial por presuntos pagos ilícitos a funcionarios públicos durante la gestión anterior.

Los pedidos de recusación se habían basado en argumentos de supuesta parcialidad o interés de los magistrados, pero la Cámara Federal reafirmó que no existen elementos suficientes que acrediten vulneración del principio de imparcialidad o situaciones que ameriten el apartamiento de los integrantes del tribunal.

El contexto de la causa

La causa Cuadernos se originó a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, donde se registraban pagos millonarios que habrían sido entregados a funcionarios públicos y exfuncionarios del Estado con origen en contratos de obra pública. Desde entonces, el expediente se convirtió en una pieza clave de la investigación sobre presunta corrupción en la obra pública.

A lo largo de su tramitación, el proceso judicial ya atravesó múltiples etapas de debates, recusaciones y decisiones jurídicas complejas, que involucraron a figuras políticas, empresarios y exfuncionarios.

Fundamentos del rechazo

En su fallo, la Justicia consideró que las defensas no aportaron pruebas concretas que acrediten un interés directo de los magistrados en la causa ni situaciones que puedan justificar el apartamiento del tribunal. Asimismo, se valoró que las argumentaciones presentadas se enmarcaban dentro de la estrategia procesal habitual, pero que no alcanzaban el umbral requerido para desplazar a los jueces.

Los magistrados subrayaron que decisiones anteriores y declaraciones públicas en otros ámbitos no configuran, por sí solas, motivos válidos de recusación, y que corresponde mantener la integridad del tribunal para garantizar la continuidad del debido proceso.

Qué sigue en el proceso

Con el rechazo de las recusaciones, el tribunal continuará con el curso normal de la causa Cuadernos, avanzando en la evaluación de pruebas, declaraciones de partes y próximos pasos procesales que podrían incluir nuevas indagatorias o etapas de audiencias según el desarrollo del expediente.

Repercusiones políticas

La decisión judicial podría tener impacto en la agenda política, dado que la causa involucra a figuras de primera línea del espectro político y económico nacional. Sectores allegados a algunas de las defensas expresaron su desacuerdo con el fallo, al sostener que la permanencia de los jueces afectaría la “imparcialidad” del proceso, mientras que sectores críticos de la causa respaldaron la continuidad del tribunal.