La noticia de la renuncia de Marcelo Gallardo como entrenador de River, que será oficializada este jueves con su último partido en el estadio Monumental, generó una reacción intensa en el plantel.

Según reveló el periodista Gustavo Yarroch en el programa ESPN F90, uno de los referentes del equipo se quebró y lloró delante del propio Gallardo cuando éste les comunicó su decisión de dejar el cargo.

Publicidad

El defensor identificado por los relatos como Lucas Martínez Quarta, uno de los líderes del plantel, no pudo contener la emoción al enterarse de que el ciclo del entrenador más exitoso de la historia reciente del club llegaba a su fin.

Martínez Quarta, que debutó profesionalmente con Gallardo y fue repatriado al club tras una etapa en Europa, se sintió profundamente afectado por la decisión, lo que habla del vínculo personal y profesional entre el técnico y sus jugadores.

Publicidad

Gallardo anunció su renuncia en un video difundido por el club después de una racha de resultados adversos en este inicio de temporada, que contrastan con los enormes logros de su etapa anterior.

Dirigirá su último partido este jueves ante Banfield, en un momento emotivo para la institución, que despide a uno de sus entrenadores más queridos mientras prepara ya la transición hacia una nueva conducción técnica.