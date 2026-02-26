En medio de la tensión política por la reforma de la Ley de Glaciares 26.639, el presidente Javier Milei respaldó publicaciones en las que se calificó de “terrorista” al camarógrafo que fue agredido y detenido por la Policía Federal Argentina mientras cubría los hechos frente al Congreso.

El mandatario no emitió un comunicado propio, sino que dio retuit a decenas de mensajes en redes sociales que atribuían intenciones provocadoras al trabajador de prensa, que buscaba grabar el operativo policial contra activistas de Greenpeace.

Entre las publicaciones que Milei avaló figuraban frases que sostenían que el camarógrafo habría “producido y agredido” a agentes de la Policía Federal y que otros sectores mediáticos defendían su actitud. En ese contexto, el jefe de Estado planteó que periodistas que cubren manifestaciones “van a buscar que los golpeen o generar algún hecho de violencia para pegarle al Gobierno”, una visión crítica sobre la cobertura periodística de protestas.

El presidente también apuntó a organizaciones vinculadas al periodismo, describiéndolas como cómplices de esa postura crítica, en un momento en el que el rol de la prensa ha estado en el centro del debate político.

La postura de Milei contrasta con la de algunos referentes dentro de su propio espacio. La senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, por ejemplo, confirmó que se abrió un sumario administrativo contra el policía que empujó y tiró al suelo al camarógrafo, calificando su accionar como “reprochable” y sujeto a análisis.

Mientras tanto, la Justicia federal ordenó la liberación del camarógrafo y abrió una investigación sobre el accionar policial, tras evaluarse las imágenes del hecho y determinar que fue agredido mientras cumplía su labor.

El incidente con el camarógrafo se produjo en la cobertura de protestas frente al Congreso donde activistas de Greenpeace Argentina realizaron manifestaciones en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. La policía arrojó gas pimienta y detuvo a varios manifestantes, produciéndose enfrentamientos con periodistas y trabajadores de prensa.