La tragedia familiar fue descubierta este jueves en una casa ubicada en la calle Carhué al 5400, en el partido de Tres de Febrero. Según fuentes judiciales y policiales, Ricardo Benítez habría asesinado a su pareja, Angélica Molina, y a su hijo, Lionel Benítez, de 13 años, con un arma de fuego antes de suicidarse dentro del inmueble.

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un femicidio seguido de suicidio, aunque las pericias y autopsias aún están en curso para determinar con precisión la mecánica de los hechos.

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 efectuado por la hermana del presunto agresor, preocupada porque no podía comunicarse con su familiar desde hacía varias horas. Policías y familiares ingresaron al domicilio y encontraron los cuerpos sin vida de las tres personas.

En la escena no se observaron signos de desorden ni indicios de intervención de terceros, lo que refuerza la línea de investigación que apunta a un acto perpetrado por el hombre.

Familiares indicaron que Benítez atravesaba problemas de salud mental y estaba desocupado desde hace aproximadamente un año, aunque no existían denuncias previas por violencia de género registradas en el domicilio.

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Billone, titular de la UFI Nº5 del Departamento Judicial de San Martín, que ordenó la intervención de peritos de la Policía Científica para analizar las pruebas en la escena y las autopsias que ayudarán a confirmar la secuencia y circunstancias de los fallecimientos.