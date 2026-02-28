La interna María Paola “Malala” Galeano, presa por un homicidio en ocasión de robo y con una importante audiencia en redes sociales, celebró su último cumpleaños en la Unidad Penitenciaria Nº40 de Lomas de Zamora con una llamativa fiesta que incluyó decoración rosa, música, globos dorados, luces LED y una torta temática que fue grabada y difundida en redes sociales, desatando un intenso debate público.

El video del festejo (que se viralizó rápidamente en TikTok y otras plataformas) muestra a Galeano rodeada de compañeras de pabellón, con un equipo de sonido y una torta decorada con una corona. La interna, que suma cerca de 300 mil seguidores en redes, acompañó la publicación con el mensaje “¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mí… #BarrioPrivado”, lo que avivó aún más la polémica sobre la exposición de su vida intramuros.

Galeano cumple una condena de 13 años por un homicidio ocurrido en 2013, cuando, según la justicia, colaboró con información clave que permitió el asesinato de Carlos Alberto Gauna durante un intento de robo. Su sentencia está prevista a finalizar el 31 de agosto de 2026, por lo que la interna se encuentra a pocos meses de recobrar la libertad.

La difusión del festejo encendió críticas y cuestionamientos en redes y medios, donde parte de la opinión pública se mostró indignada por el alcance de la celebración dentro del penal y el uso de dispositivos móviles para generar contenido. Tras la viralización de los videos, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) procedió a realizar una requisa en la celda y le incautó el teléfono móvil a Galeano, quedando su cuenta en silencio desde entonces.

El caso reavivó el debate sobre el uso de celulares y el acceso a redes sociales por parte de personas privadas de libertad en cárceles bonaerenses, una práctica que, aunque autorizado por fallos judiciales con fines comunicativos, no contempla la actividad como influencer o generador de contenido digital desde el interior de un penal.

Mientras algunos seguidores de Galeano la felicitaron y le desearon pronta libertad, otros usuarios y críticos recordaron a la víctima del crimen y cuestionaron que un festejo de ese tipo haya tenido lugar en una unidad penitenciaria, lo que reimpulsa la discusión sobre los límites y controles del sistema de detención.