Charlotte Caniggia comenzó una relación con Roberto Storino hace ya siete años. Aunque él siempre se mostró reticente a tener contacto con los medios, fue presentado en el Bailando por un Sueño. Ahora, después de un largo tiempo compartido juntos, decidieron dar el gran paso y se van a casar.

La decisión de casarse "van y vienen con la decisión, pero me lo confirmaron". La boda está prevista para realizarse "antes de fin de año".

Respecto a la celebración, aún "No saben si va a ser en Argentina o en Europa". La periodista Karina Iavícoli reveló en Infama que planean algo "muy íntimo". Una de las razones para la discreción es que "No quieren canje porque Charlotte no quiere tener que deber fotos".

Charlotte siempre ha descrito a Roberto como su cable a tierra y destaca la importancia de contar con su apoyo. La privacidad es fundamental para ellos, y Caniggia resaltó que esto los ayudó a estar tanto tiempo juntos. Previamente, Charlotte había dicho sobre su relación: “No me copa esa gente que vende humo que son felices, yo soy feliz en privado. Qué me importa mostrar fotos con mi novio si estoy bien”. Roberto, por su parte, contó en Olga que los presentó un amigo en común y se enamoraron.