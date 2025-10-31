Charlotte Caniggia y su dura infancia: "No tuve padres presentes"

Charlotte Caniggia suele proyectar una imagen donde "todo son compras y diversión" y un "cierto toque naif". Sin embargo, la influencer cargaría con heridas emocionales profundas originadas en su niñez. Las pocas veces que se refiere a sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia, deja claro que la realidad familiar no era tan "idílica" como a veces mostraban las fotos.

En una reciente participación en el programa de streaming "Qué tupé", Charlotte se sinceró sobre la relación con sus progenitores: "Yo no tuve padres presentes", dijo "sin vueltas".

Publicidad

La mediática explicó que, durante su infancia, "no sentía el apoyo de mis padres". Detalló que un niño "necesita el apoyo de sus padres" y frases de aliento como "‘hija, qué bien lo hiciste, estabas hermosa’". Al no recibir ese apoyo, confesó: "medio que te vas bajoneando y el autoestima se te va yendo para la mierda". Reconoció que, debido a la falta de respaldo, le resulta "difícil confiar" en sí misma.

Charlotte admitió que la situación no mejoró con el tiempo, señalando: "No tuve padres presentes ni ahora. Nunca tuve apoyo". Intentando cerrar el tema con optimismo, aseguró que por lo menos se siente querida por sus fans: "por lo menos tengo fans y me siento querida por ustedes".

Publicidad

Además de la ausencia constante, Charlotte narró un "difícil momento que vivió en la infancia" que la dejó visiblemente marcada. Contó que, incentivada por una compañera, arrojó una "bombita de olor en el aula". Un docente la descubrió y fue expulsada del colegio.

Según Charlotte, lo peor de aquel día fue la "insólita actitud de sus padres". Relató que tuvo que esperar sentada en la oficina de la directora por un periodo extenso: "Mis papás tardaron cinco horas para venirme a buscar".

Publicidad

La mediática calificó la demora de sus padres con un término fuerte: "Unos pelotudos". Explicó el motivo del retraso: "porque mi mamá se fue a un shopping re lejos y no me podían venir a buscar". La espera de cinco horas la afectó profundamente: "¡Retraumada quedé!".