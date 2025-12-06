El Movimiento por la Comprensión Lectora realizará, entre el 9 y el 16 de diciembre, el Encuentro Regional 2025, una convocatoria virtual que reunirá a más de 50 referentes educativos, autoridades de gobierno, académicos y organizaciones sociales de América Latina. El objetivo central es fortalecer las políticas de alfabetización inicial en un contexto marcado por una crisis de aprendizajes que afecta a millones de estudiantes.

Según datos del ERCE 2019 de UNESCO, el 44% de los alumnos de tercer grado en la región no alcanza los niveles básicos de comprensión lectora, y las brechas entre países son significativas. Argentina registra un 46% de estudiantes en el nivel más bajo, por encima del promedio regional, mientras que Chile muestra los mejores resultados (10%) y República Dominicana, los más preocupantes (73%).

El evento busca consolidar una prioridad compartida: garantizar que todos los niños aprendan a leer y comprender a tiempo. Las sesiones, abiertas y transmitidas por YouTube, incluirán análisis de evidencia científica, evaluación de políticas nacionales y subnacionales, debates sobre liderazgo escolar, gestión educativa, cooperación internacional y el rol de la tecnología en la enseñanza de la lectura.

Entre los especialistas invitados participarán figuras internacionales como Andreas Schleicher (OCDE), Rukmini Banerji (Pratham), Ben Piper (Gates Foundation), Jaime Saavedra (Banco Mundial), Mercedes Mateo (BID) e Ítalo Dutra (UNICEF). Desde Argentina intervendrán José Goity, Ignacio Ibarzábal y Juan Ignacio Ustárroz, junto a autoridades de diversos países de la región.

El Movimiento por la Comprensión Lectora está integrado por más de 400 organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y trabaja de manera independiente para impulsar políticas de alfabetización. En el caso argentino, su labor acompañó el desarrollo del Plan Nacional de Alfabetización y los planes jurisdiccionales presentados por las 24 provincias en 2024.

La iniciativa surge en un escenario en el que 25 millones de niños latinoamericanos no logran leer con fluidez ni comprender textos básicos en los primeros años de primaria, una situación que condiciona su trayectoria educativa y amplía las desigualdades socioeconómicas. La evidencia muestra que quienes no consolidan la lectura temprana tienen más riesgo de rezago y abandono escolar.

El Encuentro 2025 busca fortalecer alianzas regionales, ampliar la cooperación entre gobiernos y sociedad civil y consolidar un movimiento que articule esfuerzos sostenidos en el tiempo. Para los organizadores, garantizar que todos los niños aprendan a leer y comprender a tiempo es la base para mejorar la educación, reducir la desigualdad e impulsar el desarrollo económico de la región.

Dato:

Las sesiones se transmitirán de manera abierta por YouTube, con bloques temáticos de una hora distribuidos a lo largo de seis días. La transmisión podrá seguirse en movimientocomprensionlectora.org.