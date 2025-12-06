La FIFA anunciará este sábado, desde Washington y a partir de las 14 horas de Argentina, las sedes, días y horarios de los 104 partidos del Mundial 2026. El evento, transmitido por FIFA.com, YouTube FIFA y los canales oficiales de TV, definirá finalmente dónde y cuándo jugará sus encuentros la Selección argentina, que integra el Grupo con Austria, Argelia y Jordania.

La Albiceleste ya maneja un borrador preliminar con posibles escenarios. Según la planificación tentativa, el debut sería el 16 de junio en San Francisco o Kansas; el segundo partido se disputaría el 22 de junio en San Francisco o Dallas; y el cierre de la fase de grupos está marcado para el 27 de junio en Dallas o Kansas. De cumplirse este esquema, Argentina recorrería cerca de 5.700 kilómetros, uno de los desplazamientos más amplios entre los equipos cabeza de serie.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca la definición, no solo por la logística y la recuperación entre partidos, sino también por el impacto que tendrá en la movilización de hinchas. Las sedes más probables (San Francisco, Dallas y Kansas) figuran entre las que mayor capacidad y demanda proyectan para recibir al último campeón del mundo.

La confirmación oficial surge tras el sorteo de fase de grupos, realizado este jueves, que dejó a la Selección ante rivales de tres confederaciones distintas. Ahora, todas las miradas se orientan al anuncio del calendario, que ordenará los desplazamientos, definirá la sede del debut y marcará el rumbo de la ilusión argentina.

A modo de referencia, la FIFA ya publicó el detalle parcial de los primeros encuentros: el torneo abrirá el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México para el Grupo A; Canadá debutará en Toronto el 12 de junio; y Estados Unidos hará lo propio en Los Ángeles ese mismo día. El resto de los partidos iniciales se distribuirán entre Boston, Vancouver, Nueva York y San Francisco.

La agenda completa de Argentina quedará finalmente confirmada este sábado, cuando la FIFA oficialice el cronograma definitivo de la fase de grupos del Mundial 2026.