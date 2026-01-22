Un descubrimiento paleontológico de gran relevancia se concretó en la Reserva Natural Centinela del Mar, ubicada unos 50 km al sur de Miramar, donde especialistas, junto a voluntarios, lograron extraer un colmillo fósil de más de 1,5 metros de largo perteneciente a un Notiomastodon platensis, un enorme proboscídeo que vivió en la región hace más de 100.000 años durante la Era del Hielo.

El hallazgo, liderado por el equipo técnico del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Punta Hermengo”, contó con la participación de técnicos, estudiantes de paleontología y el apoyo de especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata, además de la colaboración de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.

La pieza, una defensa con leve curvatura y notable estado de conservación, fue trasladada al laboratorio del museo donde se someterá a procesos de limpieza, acondicionamiento y estudio antes de su eventual incorporación a la exposición permanente de la institución.

Los Notiomastodon, parientes lejanos de los elefantes actuales, formaban parte de la megafauna pampeana y aportan información clave sobre los ecosistemas prehistóricos del continente. Su presencia en el registro fósil argentino contribuye al entendimiento de los cambios climáticos, ambientales y biogeográficos ocurridos durante el Cuaternario.

Este tipo de descubrimientos refuerza el valor científico de las áreas naturales protegidas del sudeste bonaerense, donde en los últimos años se han registrado otros restos de grandes mamíferos del Pleistoceno, ampliando el panorama sobre la vida prehistórica en la región.