Cómo fue el romance secreto entre Graciela Alfano y Mauricio Macri

La reciente noticia sobre la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, quienes pusieron fin a una relación de 15 años tras una crisis profunda y una decisión consensuada, ha sumado un capítulo inesperado. En medio de versiones que vinculaban al expresidente con Juana Viale —rumores que la conductora negó tajantemente—, la vedette Graciela Alfano reveló detalles sobre su relación con el referente político.

En una entrevista con el programa DDM, la actriz manifestó su comprensión ante el final del vínculo de la expareja, aunque rápidamente el tono de la charla cambió al referirse a un contacto reciente.

Publicidad

Según explicó Alfano, recibió una comunicación del exmandatario en horas de la madrugada para concretar un encuentro: "Hoy a las cuatro de la mañana me escribió y quedamos en ir a comer".

Lejos de ocultar el trasfondo de este acercamiento, la mediática confirmó que ya existía una historia previa entre ambos: "Yo tuve un romance con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta".

Publicidad

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de retomar aquel vínculo amoroso ahora que ambos están solteros, Alfano dejó abierta la puerta al futuro: "Es posible que suceda, somos personas grandes y solas. Si tenemos ganas, lo vamos a hacer".