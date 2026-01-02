¿Compromiso de Valu Cervantes y Enzo Fernández? El detalle en las fotos

En una celebración íntima desde Inglaterra, Valu Cervantes y Enzo Fernández recibieron el Año Nuevo 2026 rodeados de sus hijos y afectos. La pareja, que ya había sorprendido con su ostentosa decoración en Navidad, volvió a quedar bajo el foco público debido a un detalle revelador: ambos lucieron anillos idénticos en las fotografías compartidas en redes sociales.

El gesto disparó rumores de un compromiso formal tras un 2025 marcado por altibajos sentimentales. A principios del año pasado, la pareja enfrentó una breve separación que llevó a la modelo a instalarse en Argentina. Durante ese tiempo, Cervantes se destacó en el reality MasterChef Celebrity, perfilándose como una de las favoritas antes de abandonar la competencia para priorizar su reconciliación y regresar al hogar familiar en el exterior junto al futbolista.

Si bien el accesorio despertó el entusiasmo de sus seguidores, por el momento ni el futbolista ni la modelo han confirmado o desmentido la noticia del casamiento. De concretarse el enlace, se convertiría en uno de los eventos más esperados y destacados del ámbito del espectáculo y el deporte. En las fuentes proporcionadas no se registran declaraciones textuales de los protagonistas sobre este hecho.