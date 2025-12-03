La Justicia Federal sentenció a seis años de prisión efectiva a Rocío del Valle Reyes Mercado, detenida desde agosto tras un allanamiento por drogas en el barrio Laguna, Rivadavia. El fallo cerró una investigación que nació de una denuncia anónima y que, según los investigadores, confirmó que la acusada convirtió su casa en un punto de venta de cocaína, incluso cuando ya contaba con el beneficio de prisión domiciliaria.

Cerca de las 10 de la mañana de este martes, el traslado marcó el pulso del día. Efectivos del Servicio Penitenciario Federal la hicieron ingresar escoltada a la sala de audiencias de los Tribunales Federales de San Juan. Llevaba meses privada de la libertad y sabía que allí se definiría su futuro inmediato.

El juez leyó la resolución sin giros ni matices. Reyes Mercado, con antecedentes por infracción a la Ley 23.737, permaneció en silencio. No hubo sorpresa en la sala: la pena era esperada, pero no por eso liviana. Los efectivos del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan, sentados a pocos metros, sellaron con miradas breves el final de un expediente que les demandó meses de seguimiento, pruebas y trabajo de campo.

El operativo clave se había realizado en agosto en el barrio Laguna. Una denuncia anónima activó las alertas: vecinos veían ingresos fugaces de personas, autos que estacionaban por minutos y salían rápido, movimiento a cualquier hora. Ese patrón, repetido y constante, terminó bajo sospecha. Tras semanas de recolección de información, se autorizó el allanamiento.

Dentro de la vivienda, la escena confirmó el relato barrial. Los policías incautaron 400 gramos de cocaína fraccionados en envoltorios listos para la venta, $426.000 en efectivo, celulares y una balanza digital. Todo indicaba un punto de comercialización activo, dinámico y organizado para el narcomenudeo, según consta en la causa judicial.

Un dato amplificó el impacto de la investigación. Los fiscales remarcaron que la hija de la acusada también habría participado en las maniobras ilícitas. Esa presunta participación familiar fue nombrada como un agravante central, no sólo por la reincidencia en el delito de la mujer, sino por el involucramiento de un familiar directo en el circuito de venta de droga.

En 2024, la Justicia había otorgado a Reyes Mercado la prisión domiciliaria como un puente hacia la reinserción social. Pero la investigación demostró que el beneficio fue usado como fachada: desde ese mismo domicilio se sostenía el comercio de estupefacientes. Esa violación provocó la revocación inmediata de la domiciliaria y fortaleció la imputación por narcotráfico ante el fuero federal.

La audiencia fue breve y contundente. Tras la lectura del fallo, Reyes Mercado apenas asintió. No buscó miradas entre el público ni habló. Fue retirada en silencio por el personal penitenciario, cerrando el acto con la formalidad del procedimiento.