San Martín oficializó este jueves la llegada de su nuevo cuerpo técnico para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional. El club confirmó la firma de contrato de Ariel Martos, tucumano de 48 años, quien asumirá como director técnico acompañado por Luis Martínez como ayudante de campo y Félix Soraire como preparador físico.

La institución también ratificó la continuidad en sus funciones de Alejandro Schiapparelli, Javier Cerdán, Fabián González y Ernesto Ceballos, integrantes del cuerpo técnico anterior, que ahora se sumarán al equipo de trabajo encabezado por Martos.

El nuevo DT llega con experiencia reciente en la categoría: dirigió a San Martín de Tucumán, donde condujo 25 partidos con un saldo de 11 victorias, 9 empates y 5 derrotas, alcanzando una efectividad del 56%. Su perfil encaja con la intención del Verdinegro de impulsar un proyecto competitivo desde el inicio del próximo torneo.

Mientras tanto, la Primera Nacional 2026 comienza a tomar forma. La AFA realizará el sorteo de las dos zonas el próximo 22 de diciembre, paso clave para que el Verdinegro pueda delinear el recorrido deportivo y ultimar detalles de la planificación.