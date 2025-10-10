El Parque Quebrada de Zonda, ubicado sobre el lateral de la Ruta Provincial N°12 en el departamento Rivadavia, se renueva con nuevos espacios de esparcimiento y recreación. La obra, que abarca 39.319 m², forma parte del plan de desarrollo integral del parque, orientado a mejorar la infraestructura pública y el disfrute de la comunidad bajo criterios de accesibilidad, seguridad y sustentabilidad.

El proyecto incluye la construcción de una confitería con terraza, dos módulos sanitarios, parrilleros, mesas y bancos, piletas de lavar, senderos accesibles y circulaciones de hormigón que conectan las distintas áreas del parque. También se instalarán iluminación LED, señalética, cestos de basura y un sistema de riego por goteo para garantizar el mantenimiento sustentable de los espacios verdes.

Publicidad

Un punto destacado es el Sitio Conmemorativo Islas Malvinas, ubicado al suroeste del Jardín de los Poetas. Este espacio rendirá homenaje a los héroes sanjuaninos y se convertirá en un nuevo punto de encuentro simbólico dentro del parque.

Hasta la fecha, la obra presenta un avance físico del 56 %. Entre los sectores más desarrollados se encuentran el Monumento a las Islas Malvinas, prácticamente finalizado, y la confitería, con su estructura y losa de cubierta ya ejecutadas. Los módulos sanitarios se encuentran en etapa de terminaciones y los senderos principales fueron hormigonados, mejorando la circulación peatonal. Paralelamente, se trabaja en la fabricación de mobiliario urbano y en la instalación de luminarias y redes de riego.