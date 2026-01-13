Después de las celebraciones de fin de año, muchos sanjuaninos buscan retomar hábitos saludables, bajar de peso y acomodar la economía familiar. En diálogo con DIARIO HUARPE, la licenciada en nutrición Mariana García Sirerol brindó claves simples para volver al equilibrio sin caer en dietas extremas ni gastos innecesarios.

“El primer paso es elegir alimentos más reales: sacar cáscaras y reducir paquetes”, explicó la especialista, haciendo hincapié en priorizar productos frescos por sobre los ultraprocesados. En ese sentido, recomendó evitar fiambres y embutidos, y optar por carnes magras, huevos y lácteos descremados. “Buscamos reducir el aporte graso, sin resignar proteínas de calidad”, señaló.

Publicidad

Uno de los pilares de la alimentación post fiestas es el consumo de frutas y verduras, especialmente en verano. “Son la vedette de esta época porque tienen mucho contenido de agua. La naturaleza nos da lo que necesitamos”, explicó. Melón y sandía aparecen como aliados ideales frente al calor, ya que hidratan y aportan vitaminas y antioxidantes.

“Nuestro plato principal, tanto en el almuerzo como en la cena, debe tener frutas y verduras, variando colores para mejorar el aporte nutricional”.

García Sirerol aconsejó limitar el uso de aceites para cocinar y en lo posible usar el aceite de oliva extra virgen en crudo, además de incorporar semillas, frutos secos y palta. “Las grasas son necesarias, pero en pequeñas cantidades y de buena calidad”, aclaró.

Publicidad

En cuanto a los carbohidratos, desmitificó su mala fama: “Los cereales y legumbres integrales son una excelente fuente de energía. Aportan fibra, saciedad y evitan que nos excedamos en las porciones”. Sugirió elegir harinas integrales y preparaciones caseras para tener mayor control de lo que se consume.

La nutricionista destacó que el verano, con más tiempo libre, permite experimentar en la cocina.

Publicidad

“Comer sano no es sinónimo de comer feo. Hay recetas simples, ricas y atractivas”, remarcó. Recomendó preparar platos caseros y evitar recurrir a productos listos para consumir.

Cómo cuidar el bolsillo

Uno de los puntos clave es el ahorro. “Cuando compramos alimentos envasados pagamos un costo extra. Por eso conviene elegir productos frescos como en las ferias”, explicó. Además, sugirió comprar frutas y verduras de estación, que son más económicas y nutritivas.

También hizo hincapié en cómo elegir la hidratación abarata los costos: “Muchas veces comemos de más cuando en realidad estamos deshidratados. El agua es la mejor bebida”. Recomendó saborizarla con frutas o hierbas para evitar gaseosas y jugos artificiales.

El plato saludable ideal

Para organizar las comidas, la profesional recordó la gráfica del Plato Saludable Argentino:

50% frutas y verduras

25% carbohidratos saludables

25% proteínas

Muy poca cantidad de grasas saludables

Mínima presencia de azúcares y ultraprocesados

“Lo que repetimos todos los días debe ser comida de buena calidad nutricional. Los ultraprocesados tienen que ser ocasionales" expresó la licenciada.

Alimentos a evitar

Consultada sobre qué productos conviene restringir en verano, García Sirerol fue clara:

“Golosinas, chocolates, fiambres, snacks, frituras y embutidos tienen alta densidad calórica y poco valor nutricional”.

Advirtió que estos alimentos deben consumirse de manera ocasional, ya que en esta época el cuerpo necesita más agua, vitaminas y minerales.

Por último, la nutricionista resaltó: “Nuestros platos deben estar basados en frutas y verduras. Esa es la base. Luego se acompaña con proteínas, carbohidratos y grasas saludables”, concluyó la nutricionista, dejando en claro que la clave está en el equilibrio, la constancia y las buenas elecciones diarias.